Siracusa, vendita patrimonio ex Provincia: il comitato scuole sicure "ripensare il carcere borbonico e l’ex Cine-Teatro Verga"

E' in disaccordo il Comitato scuole sicure di Siracusa all'avvio delle procedure di alienazione del patrimonio immobiliare del Libero consorzio di Siracusa, parlando addirittura di “s-vendita” dell’eredità architettonica e culturale del territorio.

“Perché- si interroga il Comitato- si è troppo propensi, con rassegnazione, a disfare piuttosto che adoperarsi a fare? Il Carcere borbonico- propone - fino a quando era casa circondariale poteva contenere al suo interno circa 250 persone, perché non provare a riconvertirlo, dopo aver eseguito i rilevi tecnici e le necessarie vulnerabilità sismiche, in un utile “Campus” universitario? Dove studenti e lavoratori fuori sede, ed in estate anche turisti, possano trovare un alloggio in un palazzo di prestigio e Ortigia tornare ad essere un centro storico vivo e vivace, non solo sotto il profilo delle passeggiate del fine settimana e per la ristorazione (che godrebbe di continuità di avventori?”

Il Comitato prosegue, elencando una serie di alternative alla nefasta e irreversibile alienazione: “L’ex Cine-Teatro Verga, che è costato battaglie per restaurarlo e mai più inaugurato, dopo tutti i soldi spesi, perché non affidarlo alla scuola di teatro dell’Inda, o alle associazioni amatoriali di teatro, per avviare corsi inerenti il mondo dello spettacolo o le arti visive, e consentire a chi non ha i soldi per permettersi l’affitto del teatro comunale di esibirsi su un palcoscenico alternativo, sempre nel centro storico? E il Circuito? Trasformarlo in un Kartodromo, in un centro motoristico e contribuire alla riqualificazione della zona circostante, con la nascita di attività di intrattenimento collaterali, senza necessariamente cederlo?”.