Intitolare una strada a Berlinguer e Almirante (anche insieme) a Sortino e Cassaro

Intitolare una via a Berlinguer e Almirante. Questa la richiesta di Sebastiano Bongiovanni, Consigliere Comunale dell’Unione dei Comuni e di Presidente del gruppo Sortino al Centro, messa nero su bianco ed inviata ai sindaci di Cassaro e Sortino.

Il motivo è per quello "che hanno rappresentato per la politica italiana e per il rispetto reciproco che hanno sempre avuto in vita, Berlinguer e Almirante dovrebbero avere vie intitolate in tutte le Città italiane, anche insieme, in segno di pacificazione" - dice Bongiovanni