Ex Provincia, commissario Percolla rimette il mandato: parola a Musumeci

Rimette il mandato alle volontà del presidente della Regione, Nello Musumeci, il commissario del Libero Consorzio di Siracusa, Domenica Percolla.

Sarà proprio Musumeci a decidere il da farsi.

Come si ricorda, recentemente Percolla è balzato alla cronaca sui giornali per un sequestro di beni. Percolla è accusato di aver indebitamente utilizzato fondi pubblici destinandoli irregolarmente alla realizzazione di rilievi cartografici e satellitari per lo studio della pericolosità idrogeologica del territorio calabrese.

Lui si difende: "Vicenda paradossale".