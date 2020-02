Sanità, carenze di personale tra Lentini e Carlentini: insorge il Comitato Unitario per la Salute Pubblica

Manca il personale, scarseggia l'organizzazione. Questi i temi centrali della riunione d'urgenza avvenuta ieri al Comitato Unitario per la Salute Pubblica per discutere delle criticità sopravvenute ai Centri di prenotazioni di piazza Aldo Moro, dell'Ospedale di Poggio Roggio e di Carlentini.

Il comitato chiede costanti relazioni sindacali con i Dirigenti delle strutture sanitarie (Distretto e Ospedale) e con la Direzione Generale dell'Asp di Siracusa.

"Inoltre riteniamo che si debba istituire un servizio online di prenotazioni, cambio del medico, richiesta esenzioni e referti medici così come esiste in altre Asp dell'isola e dare anche la possibilità d'accesso ai medici di famiglia. - si legge in una nota a firma del comitato - Inoltre poiché la carenza di personale, da anni denunciata, nelle prossime settimane, sarà esplosiva, urge avviare tutte le procedure per la copertura del personale Amministrativo mancante, per garantire il funzionamento di tutti i servizi sanitari in sicurezza sia per il personale che per i cittadini".

Non solo, il comitato chiede un tavolo permanente di confronto per monitorare l’adeguamento delle attrezzature e dotazioni tecnologiche in quasi tutti i reparti