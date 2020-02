Siracusa, vende abusivamente frutta e verdura: denunciato e sanzionato

Avrebbe venduto alimenti freschi abusivamente, in qualità di custode giudiziario di un grande casotto in legno adibito a rivendita di frutta e verdura.

L'uomo, un 50enne, è stato denunciato dai Carabinieri per violazione di sigilli e inosservanza dei provvedimenti dell’Autorità, in quanto già sottoposto a sequestro per pregresse violazioni penali ed amministrative.

Inoltre, al 50enne sono state contestate varie sanzioni amministrative per oltre 5000 euro, poiché privo del prescritto manuale di autocontrollo alimentare (HACCP) e delle autorizzazioni per lo svolgimento dell’attività commerciale.

Circa 500 chili di frutta e verdura sono stati sequestrati e devoluti ad enti di beneficienza locali, in quanto ritenuti idonei al consumo umano.