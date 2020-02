Suicidio a Carlentini, non si rassegna alla morte della madre: si colpisce all’addome e al collo con un coltello

I familiari non avevano notizie di lui da ore, corrono in casa e lo trovano riverso a terra senza vita. Un dramma familiare quello che si è consumato ieri a Carlentini, dove un uomo di 48 anni si è colpito all’addome e al collo con un coltello.

Secondo quanto riferito dai Carabinieri di Carlentini, intervenuti sul posto, l'uomo soffriva per la recente perdita della madre. Accanto al corpo un messaggio con le sue ultime volontà.

Sul posto anche il medico legale ha confermato l’ipotesi suicidaria, collocando l’evento nella tarda mattinata del 31 gennaio e riservandosi di approfondire l’esame in sede autoptica. La salma è stata successivamente traslata presso l’ospedale di Lentini