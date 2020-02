Siracusa, inaugurazione Anno Giudiziario: durante l'intervento del rappresentante del Governo nazionale gli avvocati abbandonano la cerimonia

Detto fatto. L'avevano annunciato, e non si sono tirati indietro gli avvocati di Siracusa, ieri all’inaugurazione dell’Anno Giudiziario alla Corte di Appello di Catania.

Al momento dell'intervento del rappresentante del Governo nazionale, i consiglieri dell’Ordine dell'ordine degli avvocati hanno abbandonato la cerimonia in forma di protesta.

"Continuiamo sulla strada di un confronto non più rinviabile. Attendiamo al nostro fianco anche i censori" - commenta il presidente dell’Ordine Francesco Favi

La protesta nasce dalla situazione che si è venuta a determinare con i vuoti nell’organico dei magistrati in servizio al tribunale e del personale amministrativo, ma sottolinea anche il disagio dell’intera classe forense nei confronti della recente riforma sulla prescrizione.

’organico dei magistrati in servizio al Tribunale di Siracusa prevede la presenza di 35 unità, cifra comprensiva della figura del presidente del Tribunale e di 4 presidenti di sezione. A fronte di tale previsione sono presenti solo 21 magistrati, distinti in 12 ai settori civile e 9 al settore dibattimento. Vi è dunque un vuoto di 14 unità.

Una situazione che va sommata alla drammatica condizione della copertura della pianta organica del personale amministrativo. A fronte di un numero comprensivo di 132 unità, ne sono presenti, in considerazione anche dei prossimi pensionamenti, 116 unità, dunque con una scopertura attorno al 21 %.