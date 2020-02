Lentini, alla guida di un motociclo in stato di alterazione psico-fisica

E' stato intercettato, dalla Polizia di Stato, in Piazza Raffaello a Lentini, a bordo di un motociclo Honda 700, in stato di alterazione psico-fisica, dovuta all’assunzione di sostanze alcoliche.

L'uomo, ad un posto di blocco, avrebbe opposto una strenua resistenza al controllo di polizia, minacciando gli operatori della Volante.

La Polizia lo ha denunciato: si tratta di un lentinese di trent’anni, già conosciuto alle forze di polizia, per aver violato le prescrizioni della sorveglianza speciale di P.S., con obbligo di soggiorno, cui è sottoposto e per resistenza e minacce a pubblico ufficiale.