Foto e video di pornografia minorile e infantile, arrestato 28enne a Catania

Un 28enne è stato arrestato in flagranza di reato dalla Polizia Postale di Catania per divulgazione di materiale pedopornografico su Internet. Durante una perquisizione è stato trovato in possesso di centinaia di foto e video di pornografia minorile, anche infantile.

L'indagine del compartimento Polizia Postale di Catania trae origine da una segnalazione dell'organizzazione non governativa statunitense National centre for missing exploited children al Centro nazionale di contrasto della pedopornografia on-line del servizio Polizia Postale di Roma, che indicava il profilo di un presunto italiano che su un blog straniero aveva pubblicato diverse immagini di pornografia minorile. Le investigazioni hanno consentito di identificare il 28enne, nei confronti del quale la Procura ha emesso un decreto di perquisizione, durante la quale è stato trovato il materiale sequestrato. La Procura ha chiesto ed ottenuto la convalida dell'arresto dal Gip, che ha disposto per l'indagato gli arresti domiciliari.

(Ansa)