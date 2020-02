Istituzione Parco Nazionale degli Iblei, 18 sindaci della provincia in riunione

Si sono riuniti ieri, presso il Libero consorzio, i 18 sindaci della provincia di Siracusa per discutere dell'istituzione del Parco Nazionale degli Iblei.

"Continuo a rimanere convinto che il futuro sia nello sfruttamento sostenibile ed intelligente del territorio, che mantiene la sua naturale vocazione nell'agricoltura, nella pastorizia e nel turismo soprattutto naturalistico, tutti elementi che ben si sposano con la concezione di Parco Nazionale" - ha commentato il sindaco di Buccheri, Alessandro Caiazzo.

"Seguiranno altri appuntamenti utili a chiarire alcuni aspetti legislativi ma soprattutto, gli enti locali interessati, potranno far pervenire le loro proposte in merito alla zonizazzione e al regolamento del futuro istituendo Parco Nazionale degli Iblei, da far prevenire alla Regione Siciliana e successivamente al Ministero dell'Ambiente, nel rispetto delle legge quadro 394 del 1991 - ha detto Marco Mastriani, Consigliere Regionale al C.R.P.P.N. (Consiglio Regionale Protezione Patrimonio Naturale) presso l'Assessorato Regionale al Territorio e Ambiente della Regione Siciliana e Consigliere Regionale dell'Ente Fauna Siciliana - Questo è un aspetto importante che consente di procedere con una vera concertazione dal basso, nel rispetto delle comunità e attività esistenti, proiettati per un modello di sviluppo sostenibile, in cui l'eco-turismo può realmente essere un modello di sviluppo per la Sicilia, nel rispetto, tutela e valorizzazione del nostro importante patrimonio culturale, ambientale, naturale, archeologico, agroalimentare, etno-antropologico, artistico, con una vincente strategia di promozione del nostro territorio".