Gettonopoli ad Avola, il Comune cambia il regolamento in Consiglio: niente numero legale, niente gettone

Niente gettoni di presenza per i consigli del Comune di Avola in caso di mancato raggiungimento del numero legale in commissione.

Un provvedimento che scaturisce dal caso gettonopoli sollevato dal Movimento cinque stelle. L’accusa è nota: sedute di commissione rinviate dopo qualche minuto, ma gettone di presenza per intero.

Per fare chiarezza il deputato regionale Stefano Zito assieme ai colleghi del gruppo parlamentare del Movimento 5 Stelle, lo scorso 24 giugno, ha presentato un’interrogazione per chiedere al presidente della Regione e all’Assessore delle Autonomie Locali e della Funzione Pubblica di verificare l’operato del comune di Avola.

Ebbene, una risposta concreta c’è stata. Già dal mese di dicembre il gettone non è stato erogato per i casi già citati, ed è anche stata nominata una commissione speciale per predisporre la modifica al regolamento comunale. Proprio questo sarà l’oggetto della discussione della commissione di giorno 7 febbraio che, subito dopo, farà transitare la vicenda in Consiglio.

In questa sede si parlerà anche di altre modifiche da apportare, quale l’adeguamento di consiglieri e assessori alle nuove norme regionali.

“Sono contento che il regolamento sia in fase di cambiamento, questo vuol dire che il problema sollevato dal MeetUp aveva basi solide – commenta il deputato regionale Zito - Non vediamo l’ora di leggere il nuovo regolamento e capire il tipo di modifiche”.

di Oriana Gionfriddo