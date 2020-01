Il Washington Post omaggia Siracusa tra le mete siciliane da visitare

La città di Siracusa suggerita come meta da visitare per chi vuole venire in Sicilia. A farlo è il Washington Post in un articolo della sezione Viaggi, a firma di Carol Sottili.

Nell'articolo si danno informazioni utili per chi volesse visitare l'Isola a cominciare dal periodo migliore per programmare il viaggio: aprile è il mese più indicato.

La giornalista spende belle parole per il capoluogo aretuseo: "La città di 2.700 anni di Siracusa e l'adiacente isola di Ortigia offrono finestre attraverso i secoli; i siti includono il teatro greco, l'anfiteatro romano, il tempio di Apollo, l'altare di Ierone II, l'orecchio di Dionigi e il museo archeologico. E non perdetevi il vivace mercatino di Ortigia e la Piazza del Duomo con la sua cattedrale barocca".

Ulteriore omaggio a Siracusa la scelta della foto che accompagna l'articolo: l'ingresso di Ortigia da una parte di Riva della Darsena.