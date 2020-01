Priolo, finanziato progetto per la riqualificazione ambientale di tutto il litorale

Finanziato con fondi comunitari al Comune di Priolo il progetto che punta alla riqualificazione ambientale di tutto il litorale di Marina di Priolo.

Si tratta di 262 mila 365 euro, che serviranno all’eradicazione delle piante alloctone e alla sostituzione con quelle autoctone, cominciando dalla zona Ias fino ad arrivare all’area in cui insistono gli stabilimenti balneari, con un percorso che seguirà l’andamento naturale del terreno. Sarà realizzato anche un sentiero e installate delle panchine.

“Dopo l’assegnazione del finanziamento comunitario per la riqualificazione del caseggiato Ex Espesi, il primo in assoluto per il Comune di Priolo – ha commentato il Sindaco, Pippo Gianni – abbiamo avuto finanziato un secondo progetto con fondi PO FESR. Il progetto era stato originariamente escluso, poiché ritenuto non ammissibile. Abbiamo fatto presentare ricorso dall’Ufficio competente, chiedendo il riesame. A seguito dei chiarimenti forniti e delle relazioni prodotte, il riesame è stato favorevole e il progetto è stato inserito in graduatoria, tra quelli ritenuti ammissibili”.