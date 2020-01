Siracusa, tolleranza zero per ambulanti della fiera del mercoledì

Adottate nuove misure per assicurare ordine e decoro durante la fiera del mercoledì in piazzale Sgarlata a Siracusa.

Dopo che i sacchetti per la differenziata sono stati consegnati ai venditori, non ci sono più scuse. Chi non osserverà le regole e sarà sorpreso a smontare la propria postazione senza aver pulito, sarà sanzionato dagli agenti dell’Annonaria e della Ambientale.

Alla terza multa scatterà la sospensione della licenza, e successivamente, la revoca e la consegna ad altri dello stallo assegnato.