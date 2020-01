Siracusa, cambi alla viabilità dal 2 al 4 febbraio in Ortigia e via Filisto

Cambi di viabilità dal 2 al 4 febbraio a Siracusa. Ad annunciarlo è un'ordinanza del settore mobilità del Comune.

In particolare, per domenica prossima (2 febbraio), in Ortigia, vigeranno i divieti di transito momentanei per il corteo della manifestazione "Giornata della vita"

Inoltre, lunedì e martedì prossimi (3 e 4 febbaio), divieti di sosta momentanei in via Filisto per il Progetto Icaro della Polizia stradale.