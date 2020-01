Avola, nascondeva in casa 40 dosi di marijuana: arrestata per spaccio

Avrebbe nascosto nella sua abitazione alcune dosi di sostanze stupefacenti. Per tale motivo, la Polizia di Stato di Avola, ha arrestato Anna Maria Marcì, avolese di 31 anni, accusata di spaccio.

In particolare, i poliziotti hanno rinvenuto in casa della donna: 40 dosi di marijuana confezionate e pronte allo spaccio, un bilancino di precisione, materiale per il confezionamento e la somma di denaro di 90 euro.

La donna è stata sottoposta agli arresti domiciliari.