Augusta, controlli al mercato: sequestrati 122 chili di cibo irregolare

Controlli amministrativi al mercato settimanale di Augusta da parte di Carabinieri, Guardia di Finanza, Capitaneria di Porto e Polizia Municipale.

Al setaccio le licenze dei venditori ambulanti e verificato il rispetto dei posti assegnati.

In totale, sono state controllate 14 attività di vendita ambulante, identificate 17 persone, controllati 7 veicoli, elevate 4 sanzioni amministrative per un importo totale di 6.616 euro.

Sono stati, inoltre, sequestrati 47 chili di prodotti ittici, 75 chili di prodotti ortofrutticoli ed elevate 2 sanzioni per la violazione di norme in materia di tracciabilità ed etichettatura degli alimenti.