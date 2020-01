Siracusa ospita domenica 2 febbraio la Coppa Aico

Domenica 2 febbraio Siracusa ospiterà la Coppa Aico, la prima regata velica giovanile dell’ anno della VII Zona corrispondente alla Sicilia, valida anche come prima prova del Trofeo del Comitato e selezioni Giochi delle Isole.

La regata di livello regionale, vede protagonista la flotta della classe Optimist, una piccola barca individuale a vela quadra timonata da piccoli velisti da 8 fino a 14 anni che saranno divisi in due categorie in base alla loro età: cadetti nati dal 2010 – 2011 e juniores nati dal 2005 al 2009. Si sono già iscritti circa 90 atleti provenienti da Palermo, Messina, Marsala, Agrigento, Gela, Ragusa, Catania, Augusta e Siracusa, prevista anche la partecipazione di atleti provenienti da Reggio Calabria.

Grande collaborazione per l’organizzazione di questo evento dai sei circoli velici siracusani; Circolo Velico Ribellino (presidente Giovanni Reale) che presenta la sua squadra agonistica, Lega Navale Italiana di Siracusa (presidende Antonio Amato), Circolo Velico Ortigia (presidente Angelo Bianca), Circolo Velico Aretusa (presidente Giancarlo Galanti), Magister Marine (presidente Sergio Troia) e Circolo della Vela Lakkios(presidente Valentina La Ferla).

Il pubblico avrà la possibilità di osservare questi piccoli velisti a bordo della propria imbarcazione dal lungomare di Levante di Ortigia o dai monumenti dei caduti in base alla direzione del vento.