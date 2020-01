Augusta, crisi idrica: valori chimici delle acque del pozzo della Villa comunale entro i parametri

Rientrano nei parametri di legge i valori chimici delle acque del pozzo della Villa comunale di Augusta. Questo il risultato dei prelievi di campioni effettuati dopo la conclusione dei lavori di montaggio della camicia e degli impianti e delle operazioni di spurgo e lavaggio.

A darne notizia l'amministrazione comunale, che da ieri pomeriggio ha iniziato ad erogare l'acqua del pozzo della Villa.

Tutto questo in attesa delle ulteriori analisi che saranno effettuate dall'Asp.

Allo stato attuale, in via precauzionale, rimane in vigore l'Ordinanza Sindacale di non potabilità dell'acqua per tutto il centro storico.

"Nei primi giorni di erogazione - informa l'assessore ai Lavori pubblici, Roberta Suppo - potrebbero verificarsi fenomeni di intorbidimento dovuti al cambio dei flussi dell'acqua: gli utenti che dovessero riscontrare tale problematica sono invitati a darne immediata comunicazione al Comando dei Vigili Urbani al fine di consentire alla squadra lavori di effettuare le conseguenti verifiche".