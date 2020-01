Coronavirus, primi 2 casi accertati: chiuso traffico aereo da e per la Cina

Il Coronavirus è arrivato in Italia. La conferma arriva dal premier Giuseppe Conte in una conferenza stampa a Palazzo Chigi con il ministro della Salute Roberto Speranza.

"Abbiamo due casi accertati di Coronavirus in Italia - annuncia -. I due casi accertati sono due turisti cinesi che sono venuti nel nostro paese. La stanza dove i due cinesi soggiornavano nell'Hotel Palatino in via Cavour a Roma è stata sigillata. Ora si trovano ricoverati allo Spallanzani. Nessun allarme, ma sono in corso "attente verifiche per ricostruire il percorso" dei due turisti cinesi, "per isolare i loro passaggi, per evitare assolutamente qualsiasi rischio ulteriore rispetto a quello già accertato.

La prima misura presa dal governo è la chiusura del traffico aereo da e per la Cina. "Siamo il primo Paese dell'Ue ad adottare una misura cautelativa di questo genere", annuncia Conte. Convocato per le prossime ore un consiglio dei ministri in cui il governo adotterà ulteriori misure.

Per l'Organizzazione mondiale della sanità è emergenza globale per il Coronavirus.

In Cina i numeri continuano a correre: i contagi sono oltre 8.100, le vittime 212. L'impennata del bilancio delle vittime è data da un nuovo record di 42 decessi in un solo giorno nella provincia di Hubei.