Siracusa, scempio in via Carratore: l'immondizia invade anche la sede stradale

Sacchetti di immondizia e rifiuti ingombranti hanno riempito il marciapiede e invaso anche la sede stradale. Siamo in via Carratore, nella parte alta di Siracusa dove lo scempio messo in atto dagli incivili è continuo.

La segnalazione arriva da Francesco Burgio del M5S che è stato contattato da un residente della zona, stanco di fare i conti con una situazione igienica intollerabile.

Eppure, solo qualche giorno fa, l'area era stata ripulita e bonificata per l'ennesima volta e oggi è tornata ad essere ricettacolo di ogni genere di spazzatura.

"Pare - riferisce Burgio - che alcuni condomini della zona non abbiano neanche ritirato i carrellati e questo la dice lunga sul senso di civiltà di alcune persone".