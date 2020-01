Augusta, due agenti di Polizia Penitenziaria aggrediti da un detenuto

Ennesima aggressione ai danni di agenti della Polizia penitenziaria nella casa di reclusione di Augusta.

A denunciarlo sono i rappresentanti sindacali Nello Bongiovanni (Sinappe), Fabio D'Amico (Fns Cisl) e Salvatore Santacroce (Uspp): "Due assistenti capo - scrivono in una nota - sono stati letteralmente aggrediti da un detenuto di nazionalità straniera, senza validi motivi, ma solo per essere stato invitato a rientrare nella camera di pernottamento. Se da un lato, per l’aggressore, si chiede una sanzione sia dal punto di vista disciplinare che penale, dall'altro non si può non rilevare che ad Augusta da un anno a questa parte sono molti, anzi troppi i detenuti con problematiche psichiche, anche rilevanti, ad essere stati ospitati dalla casa di reclusione nonostante sia nota ai più l’annosa carenza di personale e la carenza di figure professionalmente preparate a gestire quel tipo di utenza".

Da qui la decisione di riunire già da domani le forze sindacali per stabilire gli interventi necessari.