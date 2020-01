Priolo, case popolari occupate: il Comune alla ricerca di case sfitte in cui trasferire 3 famiglie

I legittimi assegnatari delle case popolari di via De Gasperi, a Priolo Gargallo, ricevuto questa mattina dal sindaco, Pippo Gianni per chiedere di poter entrare in possesso dei loro alloggi, occupati abusivamente da 3 famiglie.

Per trovare una soluzione che non danneggi né gli occupanti abusivi né i legittimi assegnatari, il Comune sta pensando ad un bando che possa permettere di reperire immobili sfitti, in maniera da trasferire le tre famiglie che hanno occupato le abitazione. Tutto ciò, in attesa che vengano costruiti gli alloggi popolari, che dovrebbero essere realizzati in 24 mesi, come previsto da un accordo sottoscritto con l’Istituto Autonomo Case Popolari.

"“Quello che sta succedendo dopo l’occupazione abusiva da parte delle 3 famiglie – ha chiarito il sindaco Gianni – non dipende da me, da altri componenti dell’Amministrazione, da dipendenti comunali o dall’Iacp, ma da una legge che deve essere rispettata. L’Istituto Case Popolari - afferma Gianni - ha già intimato al Comune di Priolo di firmare l’ordinanza di sgombero”.