Siracusa, nascondeva cocaina in casa: arrestato e tradotto ai domiciliari

Avrebbe nascosto in casa 65 dosi di cocaina per un totale di quasi 20 grammi. La scoperta dei Carabinieri, a seguito di perquisizione domiciliare, in casa di Giovanni Linares, 23 anni, con precedenti di polizia.

I controlli finalizzati alla repressione del traffico delle sostanze stupefacenti. L'uomo è stato tradotto ai domiciliari.