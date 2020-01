Priolo, la rinascita della Riserva Saline: 1.000 alberi da piantare

Un evento per proseguire nel percorso di rinascita dell Riserva Saline di Priolo, devastata dal violento incendio del 10 luglio dell'anno scorso.

Si terrà sabato 1 febbraio "Tree is Life- Un Augurio di Rinascita" durante il quale i partecipanti avranno la possibilità di piantare uno o più alberi messi a disposizione dall'Assessorato regionale risorse agricole.

Sabato sarà sottoscritto fra la Lipu e l'assessorato l'accordo per la donazione di 1.000 alberi tipici della flora mediterranea, che saranno messi a dimora nel corso dei prossimi mesi.

Alla sottoscrizione dell'accordo, sarà presente l'assessore Regionale Dott. Edy Bandiera e il Dirigente del Servizio 16, Giancarlo Perrotta.

“Un gesto concreto - dichiara l'assessore Bandiera - per il ripristino e la valorizzazione di questo angolo protetto, che riveste un’importanza strategica per il rilancio di tutto il territorio".

“Saline di Priolo - ha dichiarato Fabio Cilea, direttore della riserva - è ancora una volta al centro di una importante collaborazione finalizzata al rilancio dell’intero territorio di Priolo Gargallo. Presto,grazie all’aiuto di tutti, tornerà ad essere un luogo ospitale non solo per i fenicotteri ma anche per le tante persone che sentono la mancanza di una piccola (o grande) passeggiata lungo i sentieri della riserva gestita dalla Lipu”.