Canicattini Bagni, pubblicata la gara per i lavori nella scuola media “G. Verga”

E' stata pubblicata la gara per i lavori di adeguamento antisismico e abbattimento delle barriere architettoniche della scuola media “G. Verga” di Canicattini Bagni attualmente chiusa. Il bando è valido fino al 24 Febbraio 2020.

"Il progetto per ottenere il finanziamento di questi importanti lavori – ricorda l’Assessore Pietro Savarino, all’epoca anche titolare della Pubblica Istruzione – era stato presentato il 14/02/2018 al Miur, superando tutte le fasi di validazione. A redigerlo sono stati l’Arch. Salvatore Virzì e l’Ing. Sebastiano Floridia, esperti in Sicurezza, con il supporto del nostro Ufficio Tecnico comunale. Dopo l’esecuzione delle indagini diagnostiche che sempre il MIUR ci ha finanziato per i tre edifici scolastici cittadini (Mazzini, Garibaldi e Verga), è stata fatta una revisione definitiva del progetto ed è stata autorizzata la procedura di gara che l’Ufficio Tecnico comunale ha avvito e che si concluderà il 24 Febbraio. Dopodiché l’impresa che si aggiudicherà i lavori, dalla consegna, avrà a disposizione 18 mesi per ultimarli e consegnare la scuola alla città".