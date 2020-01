Mazara del Vallo, donna uccisa: fermato il marito

Una donna è stata uccisa a Mazara del Vallo, in provincia di Trapani. L’episodio è avvenuto nella notte nell’abitazione in cui la vittima abitava con il marito di 53 anni.

La procura di Marsala ha disposto il fermo che adesso dovrà essere convalidato dal gip. La vittima, di 54 anni, in più occasioni aveva presentato delle denunce per maltrattamenti nei confronti dell’uomo, ma in almeno due episodi le aveva ritirate dopo alcuni mesi.