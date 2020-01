Noto, auto a fuoco durante la marcia: in salvo gli occupanti del mezzo

A fuoco, ieri sera, un'auto modello Smart Diesel, mentre era in marcia. Il fatto è accaduto a Noto, alle 20.30, in Viale Tre Pizzoni/cda Lenzavacche, San Corrado Noto. I due occupanti, madre e figlio, hanno avuto il tempo di mettersi in salvo non appena si sono accese diverse spie di segnalazione, poco prima dell’incendio.

L'incendio autonomo. Sul posto i vigili del fuoco