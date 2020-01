Priolo, incendio di un autocarro in via Castel Lentini

Incendio nella notte a Priolo Gargallo. Intorno alle 3,25 l'allarme è scattato in via Castel Lentini dove le fiamme sono divampate su un autocarro Iveco Daily. Il mezzo appartiene ad una ditta che, pare, operi nella zona industriale.

Sul posto la Polizia e i Vigili del fuoco che non si sono ancora pronunciati sull'origine del rogo. Indagini in corso.