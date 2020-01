Siracusa, 4 auto e una moto coinvolte un incendio in via Riposto: danni ingenti

Rogo di auto e moto questa notte in via Riposto a Siracusa.

L'allarme è scattato intorno alle 3,30. Le fiamme hanno coinvolto 4 vetture e un motociclo. Due vetture sono state danneggiate dall’irraggiamento, così come una tettoia e un pannello posizionato in una ringhiera in ferro.

Tutti i mezzi sono stati notevolmente danneggiati dalle fiamme. Sul posto la Polizia di Stato e i Vigili del fuoco, che non si sono ancora pronunciati sull'origine del rogo. Indagini in corso.