Cane soccorritore sopravvive per 16 giorni tra i ghiacciai del Cervino

Dopo 16 giorni passati al gelo tra i ghiacciai del Cervino, Malice, un cane soccorritore specializzato nella ricerca di persone in superficie e sotto la neve, ha fatto ritorno a casa. Per più di due settimane Malice è sopravvissuta vagando a oltre 3.500 metri, senza cibo, con temperature fino a -25 gradi.

Dal Plateau Rosa, Malice si era allontanata il 12 gennaio.

"Non era mai successo, avrà seguito qualche odore particolare. L'abbiamo cercata per dieci giorni, anche con elicottero e drone. Invece "è tornata, forse avvertendo l'arrivo del brutto tempo, come i selvatici" racconta il suo conduttore, Lucio Trucco, guida alpina, tecnico del Soccorso alpino valdostano e gestore del rifugio Guide del Cervino.