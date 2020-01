Siracusa, 24 nuove assunzioni di dirigenti medici

Assunzione a tempo indeterminato da parte dell'Asp di Siracusa di 24 dirigenti medici (14 radiologi, 2 neonatologi, 2 pediatri e 6 cardiologi) a conclusione delle procedure concorsuali. Di questi, 19 erano già in servizio a tempo determinato mentre i restanti 5 sono stati assunti per colmare vacanze di organico a seguito di trasferimenti per mobilità di personale verso altre aziende sanitarie ospedaliere.

Nei locali della direzione generale hanno firmato il contratto e recitato la formula del giuramento alla Repubblica, alla presenza del direttore generale Salvatore Lucio Ficarra, dei direttori sanitario e amministrativo Anselmo Madeddu e Salvatore Iacolino, del direttore Gestione Risorse Umane Corradina Savarino, dei direttori dei reparti ospedalieri interessati.

Si tratta di un ulteriore step dei concorsi banditi a giugno delle scorso anno. E’ in itinere il concorso per 4 posti di dirigente medico di Ostetricia e ginecologia, bandito nella stessa data, mentre sono già state richieste, per le discipline di Anestesia e rianimazione (13 posti), di Ortopedia e traumatologia (2 posti) e di Anatomia patologica (2 posti), banditi nel novembre del 2019, le relative designazioni assessoriali per le commissioni concorsuali.

L’Azienda ha in corso, inoltre, il concorso per 38 posti di direttore di Unità operativa complessa in atto vacanti del ruolo sanitario, dell’area ospedaliera e dell’area territoriale nonché una ulteriore ricognizione del personale avente titolo alla stabilizzazione.