Canicattini Bagni, in ritardo stampa abbonamenti studenti: si viaggia con quelli di gennaio

In ritardo la stampa degli abbonamenti per gli studenti pendolari relativi al mese di Febbraio.

A renderlo noto al Comune di Canicattini Bagni una nota dell'Ast, che comunica, inoltre, che per questa ragione gli studenti potranno viaggiare esibendo l’abbonamento del mese di Gennaio, fino alla consegna dei nuovi abbonamenti.