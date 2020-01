Siracusa, Buonomo: "Necessari interventi di spazzamento e diserbo via Comiso"

Necessita di interventi di spazzamento e diserbo via Comiso, nei pressi di viale Scala Greca. A dirlo è l'ex consigliere Michele Buonomo, il quale ricorda gli interventi passati effettuati dall'Amministrazione, ma rilancia il problema in considerazione della presenza di una scuola per l'Infanzia.

"Tante villette costrette a ritrovarsi l'immondizia spesso nelle proprie verande a causa del vento" - dice Buonomo