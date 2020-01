Augusta, appalto pulizie: la Marina Militare: "Accesso lavoratori richiesto per integrare i colleghi in turno"

"L'accesso di personale alle dipendenze della società che si occupa del servizio pulizie all'interno della sede di Augusta della Marina Militare è stato autorizzato dal Comando Marittimo visto che la richiesta era stata avanzata dall'azienda nei tempi e con le modalità previste".

Così la Marina Militare interviene dopo le dichiarazioni rese dalla Filcams che contestava l'accesso di altri lavoratori estranei all’appalto in sostituzione di quelli che aderivano allo stato di agitazione.

"Nella richiesta - si legge nella nota ufficiale - la società aveva chiesto autorizzazione allo scopo di integrare l'aliquota di lavoratori originariamente inseriti nella turnazione dei giorni di sabato e domenica, garantendo l'espletamento del servizi essenziali e continuativi dell'infermeria presidiaria del comprensorio e del servizio mensa a favore del personale di guardia con turno continuativo di 24 ore.

La Marina Militare, estranea alle dinamiche organizzative della società appaltatrice del servizio, - chiarisce in conclusione la Marina Militare - è solita mostrare in ogni circostanza la massima considerazione per le esigenze dei lavoratori, siano essi inseriti negli organici del Ministero della Difesa che dipendenti da ditte che hanno stipulato contratti con il Ministero della Difesa".