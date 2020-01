“Revisione e l'adeguamento Piano di Gestione Siracusa- Pantalica”, domani l'assemblea a Palazzo Vermexio

Si terrà domani ,alle 11, al salone “Paolo Borsellino”, l'Assemblea generale sulla “Revisione e l'adeguamento Piano di Gestione Siracusa- Pantalica”.

Il Progetto, che coinvolge 13 Comuni ricadenti nelle aree dei tre Siti, prevede la revisione e l’adeguamento dei tre Piani di Gestione con un alto grado di integrazione e sarà curato da Civita Cultura Holding, il soggetto che si è aggiudicato il bando per la realizzazione dell’Azione 1 “Revisione e Adeguamento dei Piani di Gestione”.

L'incontro di domani, organizzato dal Comune in quanto capofila del sito “Siracusa - Necropoli di Pantalica”, consentirà la presentazione della prima bozza di Piano di Gestione su cui il gruppo tecnico/scientifico, coordinato da Aurelio Angelini, ha lavorato in questi mesi.