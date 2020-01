Siracusa, aperto e fruibile l’ufficio Relazioni con il Pubblico della Questura

E' aperto e fruibile, da questa mattina, l’ufficio Relazioni con il Pubblico (U.R.P) della Questura di Siracusa, in viale Scala Greca, a Siracusa.

L'ufficio rappresenta il nuovo front-office con l’utenz, e sarà aperto tutti i giorni feriali dal lunedì al venerdì dalle ore 9 alle ore 13 e il martedì ed il giovedì anche in orario pomeridiano dalle 15 alle 17. L'urp fornirà informazioni riguardo i servizi assicurati dalle varie Divisioni ed Uffici della Questura ed indirizzerà l’utenza per ottimizzare le attività di istituto e semplificare ed agevolare le richieste dei cittadini.

Gli uffici saranno raggiungibili telefonicamente al numero 0931495236.