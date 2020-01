Siracusa, furto aggravato in negozio di via Augusta: 3 arresti

Avrebbero alzato la saracinesca di un esercizio commerciale in via Augusta, a Siracusa, e poi si sarebbero allontanati a bordo di un furgone bianco.

Erano circa le 22.50, quando il titolare del negozio ha allertato la Polizia di Stato che si è messa sulle tracce dei malviventi. Poco dopo sono stati intercettati in viale Scala Greca a bordo del mezzo, dove, all'interno, i poliziotti hanno rinvenuto due ciclomotori (Aprilia Scarabeo 50 e Vespa Piaggio 50) risultati provento di furto.

I due mezzi sono stati restituiti ai legittimi proprietari.

I presunti autori del furto, Biagio Lo faro (33 anni), Antony Shasa Bosco (29 anni) e Salvatore Modica (20 anni), tutti lentinesi sono stati arrestati e tradotti al cavadonna per furto aggravato