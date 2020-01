Priolo, massacrano di botte un negoziante di frutta e verdura: arrestati due fratelli

Sono stati arrestati con l'accusa di lesioni gravissime: si tratta di un uomo e una donna, fratello e sorella, che ieri sera hanno aggredito a mani nude un negoziante di frutta e verdura all'interno del proprio negozio alla periferia di Priolo. Alla base dell'aggressione ci sarebbero dissidi personali e familiari passati.

L'azione violenta è scattata all'orario di chiusura: i due si sono presentati nel negozio e hanno colpito ripetutamente il fruttivendolo, 30enne. Quest'ultimo, a causa dei colpi ricevuti, è caduto a terra.

Sul posto sono stati chiamati ad intervenire i Carabinieri, che, grazie alle immagini registrate dalle telecamere di videosorveglianza della zona hanno identificato i due presunti aggressori. Dai successivi controllo effettuati nell'abitazione dei due fratelli, soggetti noti alle forze dell'ordine, sarebbe arrivata la conferma: In casa sarebbero stati trovati gli indumenti che i due indossavano al momento dell'aggressione.

Da qui l'arresto e il trasferimento della donna a Piazza Lanza a Catania e dell'uomo nella casa circondariale di Cavadonna.

La vittima ha dovuto fare ricorso alle cure dei medici per le ferite riportate in tutto il corpo, compreso il viso. Se la caverà in 30 giorni.