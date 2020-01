Tentato assalto a portavalori, auto in fiamme per bloccare carreggiata

Diversi veicoli sono stati dati alle fiamme lungo sull'A1, all'altezza di Lodi Vecchio. Si ipotizza ci sia stato un tentativo di assalto a un portavalori.

Sul posto diverse squadre dei Vigili del fuoco, per spegnere gli incendi, e la scientifica della Polizia di Stato. Vicino alle auto date alle fiamme sono stati trovati anche diversi chiodi in terra. Sarebbero entrati in azione oltre una decina di malviventi su sei auto, ritrovate anch'esse incendiate su una stradina di campagna a ridosso dell'abitato di Salerano sul Lambro (Lodi). L'A1 è stata chiusa da Lodi Vecchio a San Zenone al Lambro, con diversi chilometri di auto in coda.