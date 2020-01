Da Siracusa a Trapani in treno: l'odissea dei pendolari in 12 ore di viaggio con cambi, fermate e ritardi. VIDEO

Da Siracusa a Trapani 360 km in 12 ore. Una giornata intera di viaggio per attraversare la Sicilia. In auto di norma, pur con la presenza di cantieri e lavori in corso, bastano 4 ore.

Nel reportage di Sky Tg24 si documenta un viaggio con un gruppo di cittadini attivisti della sezione siciliana del Movimento 24 Agosto: partenza all'alba da Siracusa per raggiungere la punta opposta dell'Isola. Quattro cambi di treno, fermate e ritardi sulla tabella di marcia rendono il viaggio un'odissea.

Nelle stesse 12 ore necessarie per attraversare la Sicilia si potrebbe arrivare a Roma. "Ma nel'Isola - fa notare il servizio - sono stati soppressi più di mille chilometri di linea ferrata, e su una rete di 1400 km, 1200 sono ancora a binario unico e i treni vanno lentissimi".

Nel servizio, oltre ai pendolari, vengono ascoltate anche le ragioni di Ferrovie dello Stato, che ricordano i 13 miliardi di euro investiti da FS e dalla Regione per potenziare la rete ferroviaria e il prossimo arrivo di 43 nuovi treni di ultimissima generazione.