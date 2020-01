Siracusa, nuovo ospedale: pubblicato il concorso di idee

E' stato pubblicato, in Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea e rilanciato anche sul sito del Comune di Siracusa, il concorso di idee, indetto dall'Asp,al fine di individuare di un soggetto vincitore, a cui affidare successivamente, previo reperimento delle risorse economiche necessarie, le fasi successive della progettazione e della direzione dei lavori con procedura negoziata senza bando.

Il costo stimato dell’opera è di 138.260.000,00 euro.

Il premi, di 160.000, 25.000 e 20.000 euro, saranno assegnati rispettivamente al primo classificato, al secondo ed al terzo.

Per presentare il progetto c'è tempo fino alle ore 11:00 del giorno 22/05/2020. Sul sito dell'Asp di Siracusa ulteriori informazioni.

L’area dove sorgerà l’opera, individuata da prof. Pellitteri, contemplando le esigenze ospedaliere con quelle di tutela e rispetto dei vincoli ambientali, è stata formalizzata con delibera del direttore generale n. 775 del 19/11/2019.

L’area individuata, ubicata in contrada Tremilia nel Comune di Siracusa in prossimità dello svincolo autostradale Siracusa-Catania e della SS 124, si sviluppa su circa 200.000 metri quadrati, mentre l’Ospedale avrà una superficie di 60.000 metri quadrati per un totale di 420 posti letto ed un investimento complessivo di 200 milioni di euro come disposto dalla Giunta Regionale che a settembre 2019 ha riclassificato il Nuovo Ospedale di Siracusa quale DEA di II Livello.