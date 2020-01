Augusta, controlli su strada: sanzioni, ritiro patenti e sequestro sostanze stupefacenti

E' stato un weekend intenso per i Carabinieri di Augusta, i quali hanno effettuati numerosi controlli alla circolazione stradale con il supporto di un etilometro.

Il bilancio dell'operazione è importante, in quanto complessivamente sono stati sottratti oltre 26 punti e ritirati 2 documenti di circolazione/patenti.

Inoltre, è stato sanzionato un soggetto per guida sotto l’influenza di alcol, mancanza per la quale il codice prevede una contravvenzione da 532 a 2127 euro e la sospensione della patente da 3 a 6 mesi; segnalate, alla Prefettura di Siracusa, 5 persone poiché trovate in possesso di modiche quantità di sostanze stupefacenti. Complessivamente sono stati sequestrati 2 grammi di cocaina e 7 di marijuana.