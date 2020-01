Augusta, lotta ai furti: denunciati in 4 per furto di autovettura

Continua la lotta ai furti perpetrati ad Augusta. Ai 4 arresti operati sabato scorso per furto in un’abitazione, si aggiungono quattro catanesi denunciati per furto di autovettura e resistenza a pubblico ufficiale di questa notte.

Dopo la mezzanotte, la Polizia di Stato ha intercettato un’autovettura con quattro soggetti a bordo i quali, pochi istanti prima, erano stati notati armeggiare nei pressi di una vettura Fiat 500 in Via Pio La Torre, per poi darsi alla fuga.

I quattro malviventi sono stati identificati e denunciati per resistenza a pubblico ufficiale e per il furto dell’autovettura Fiat 500 che, in effetti, era stata rubata dagli stessi e già spostata in un’altra via di Augusta.