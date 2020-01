Siracusa, revocato finanziamento per fotovoltaico nelle scuole: il Comune deve restituire oltre 100mila euro

Il Comune non avrebbe ottemperato agli adempimenti previsti, e per tale motivo dovrà restituire quasi 104 mila euro alla Regione siciliana.

La vicenda è vecchia e riguarda l'istituto Costanzo e quello del Paolo Orsi. Queste due strutture avevano ottenuto finanziamenti regionali per installare pannelli fotovoltaici.

Purtroppo però il progetto non vedrà la luce e il Comune dovrà restituire i soldi alla Regione. Sul sito del Comune il debito fuori bilancio pubblicato in una determina dirigenziale