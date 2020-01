Lentini, 18 nuovi alloggi di “housing sociale”: firmata intesa

E' stato firmato ieri, a Lentini, il protocollo di intesa tra Comune e IACP, alla Presenza del sindaco Saverio Bosco, e del Commissario Regionale Ettore Foti, per l’attuazione concertata della misura P.O. FESR 2014/2020.

Con l'accordo sarà possibile realizzare 18 alloggi di “housing sociale”, ricostruire l’ex lavatoio e riqualificare la piazzetta di via Focea.

"Con questo progetto si potrà finalmente rimarginare una ferita aperta, con l’incendio e la distruzione dell’ex lavatoio, dal 2007. - commenta il primo cittadino - La missione dell’amministrazione non cambia, lasciare a chi verrà dopo di noi, una Città migliore rispetto a quella che abbiamo ereditato"