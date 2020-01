Agrigento, insegnate morta per malaria dopo vacanza in Nigeria

Uccisa dalla malaria a 44 anni, dopo aver fatto una vacanza in Nigeria. Si chiamava Loredana Guida, era un'insegnante ma anche - e da più di 15 anni - una giornalista. Per una settimana è stata ricoverata in Rianimazione all'ospedale "San Giovanni di Dio" di Agrigento da dove i medici hanno chiesto e ottenuto specifiche consulenze dagli ospedali di Palermo e Roma.