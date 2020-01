La Giornata della Memoria negli istituti “Matteo Raeli” di Noto e “Megara” di Augusta

É stata una mattinata intensa e coinvolgente, quella che ha visto protagonisti gli studenti degli istituti “Matteo Raeli” di Noto e “Megara” di Augusta - alla presenza dei Sindaci delle due città, dei vertici delle Forze di polizia e della Capitaneria di Porto – e che si è aperta con la consegna delle medaglie d’onore ai figli dei Signori Corrado Figura e Saverio Giovanni Di Carlo, militari deportati in Germania per essersi opposti alla deriva razzista che ha segnato la pagina più tragica del ‘900: la Shoah.

A consegnare l’importante riconoscimento, concesso dal Presidente della Repubblica, sono stati Alice Trigila e Giulio Traina, alunni delle due scuole e componenti della Consulta provinciale degli studenti, che hanno presentato il progetto condiviso con la Prefettura, l’Ufficio scolastico provinciale e Assostampa di Siracusa, definendolo un’occasione “non per raccontare e raccontarci solamente ciò che è successo ma avvicinarlo, confrontarlo con ciò che viviamo ogni giorno”