Serie D, l’Eurialo Siracusa perde malamente con la Cyclopis

Vincono i primi due set le aretusee a Catania contro la la Cyclopis, ma poi perdono gli altri tre (25-18, 25-19, 25-12) e, con essi, il primo posto nella classifica del campionato di pallavolo femminile serie D.

L’Eurialo è a 3 punti dalla capolista ed è stata agganciata dal Carlentini, vittorioso in casa contro il Giarratana.

“Sono arrabbiata – prosegue l’allenatrice verdeblù – per l’atteggiamento con cui questa gara è stata affrontata. L’abbiamo preparata male durante la settimana, allenandoci a ranghi ridotti e senza le necessarie motivazioni. Tuttavia, anche se ci eravamo allenate poco, avremmo potuto e dovuto avere un atteggiamento diverso e invece in campo eravamo mentalmente scariche. Sono tre punti che potremmo rimpiangere nel corso di un campionato così equilibrato in vetta. Abbiamo perso per nostri demeriti ed è questo che mi fa arrabbiare. Adesso ci troviamo a rincorrere il Comiso, quando potevamo continuare ad essere in vetta alla classifica”.