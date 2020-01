Siracusa, fissate le basi per le nuove Torri faro al campo di calcio del Pippo Di Natale

Sono state fissate le basi per le nuove Torri faro al campo di calcio del campo scuola Pippo di Natale a Siracusa. A darne notizia è l'assessore allo Sport, Andrea Buccheri.

Come si ricorda, lo scorso ottobre, era stato chiuso per due giorni il campo di calcio del Pippo Di Natale, a causa di una delle torri faro del campo pericolosamente inclinata.

Successivamente, lo scorso dicembre, una variazione al bilancio del Comune per "illuminare" il Camposcuola Pippo Di Natale ha permesso di stanziare 35mila euro al fine di ripristinare l'illuminazione danneggiata.